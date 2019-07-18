Camiye çirkin saldırı: İnsan dışkısıyla kirlettiler

DİYANET İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Minden Barbaros Camisi'ne dün öğlen saatlerinde düzenlenen saldırıda caminin içerisi insan dışkısıyla kirletildi.

DİYANET İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Minden Barbaros Camisi'ne dün öğlen saatlerinde düzenlenen saldırıda caminin içerisi insan dışkısıyla kirletildi. Ayrıca, camideki Kur'an-ı Kerim'in sayfaları yırtıldı. Olayın fark edilmesinin ardından polise haber verildi. Polis, camide inceleme yaparak soruşturma başlattı. Cami Derneği Başkanı Sebahattin Çiğdem, daha önce de camilerine saldırı yapıldığını belirterek, saldırgan ya da saldırganların yakalanmasını istedi.



AYNI CAMİYE PKK DA SALDIRMIŞTI



Çiğdem, "22 Ocak 2018 tarihinde camimize yine bir saldırı yapılmış ve caminin yola bakan kapı ve pencerelerine bölücü terör örgütü PKK yandaşları tarafından terör örgütü lehine siyasi mesajlar yazılmıştı. Gece yapılan bu saldırı da sabah namazında fark edilip polise intikal ettirilmişti" dedi. Almanya'da son 10 günde 6'sı DİTİB'e bağlı, biri ise Arap topluluklara ait olmak üzere toplam 7 camiye saldırı yapıldı.

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