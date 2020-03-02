Camiye dadanan hırsızlar kameralara yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Camiye dadanan hırsızlar kameralara yakalandı - Son Dakika

Camiye dadanan hırsızlar kameralara yakalandı

6 saat önce

Bursa'da bir camiye dadanan hırsızlıklar güvenlik kameralarına yakalandı.

Camiye dadanan hırsızlar kameralara yakalandı, System.String[]

Bursa'da bir camiye dadanan hırsızlıklar güvenlik kameralarına yakalandı. Akşam camiye gelenlerin ayakkabıları, sabah ise park halindeki otomobilden telefon çalındı.


Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesinde bulunan Canlılar Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün akşam yatsı namazı esnasında gelen kişi, seçip beğendiği ayakkabıyı giyerek camiden hızla uzaklaştı. 150 liraya internetten ayakkabıları alan Mehmet Vardar da camide bulduğu başka bir ayakkabıyla evinin yolunu tuttu. Sabah saatlerinde yaşanan olayda ise, çocuğunu Kur'an kursundan almak için camiye gelen İbrahim Kahraman, otomobilini çalışır durumda caminin önüne park etti. Bu sırada sokaktan geçen kimliği meçhul 2 şüpheli, otomobilin kapısını açarak Kahraman'a ait cep telefonunu alarak kaçtı. Telefonunun çalındığını fark eden Kahraman, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Yaşanan 2 hırsızlık olayı da caminin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Yatsı namazına geldiği zaman ayakkabılarını caminin içerisindeki rafa koyduğunu söyleyen Mehmet Vardar, "Namazdan çıktığımda ayakkabılarım yerinde yoktu. Sabah kamera kayıtlarına baktığımızda çalındığını gördük. Hırsız kendi eski ayakkabılarını çıkarıp, benimkileri giyip gitmiş" dedi. - BURSA

Osmangazi, Sabah, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 03:23 Kaynak: İHA
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