Camiye dananan hırsızlar cemaati bıktırdı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Camiye dananan hırsızlar cemaati bıktırdı - Son Dakika

Camiye dananan hırsızlar cemaati bıktırdı

6 saat önce

Büyükçekmece Mimarsinan İbrahim Sancak Camii'ne gece saatlerinde gelen bir kişi önce caminin güvenlik kamerasını tahrip etti sonra muslukları çaldı.

Camiye dananan hırsızlar cemaati bıktırdı, System.String[]

Büyükçekmece Mimarsinan İbrahim Sancak Camii'ne gece saatlerinde gelen bir kişi önce caminin güvenlik kamerasını tahrip etti sonra muslukları çaldı. Bir ayda 4 kere soyulduğunu ifade eden cami cemaati ise pes etti. Hırsızlık zanlısının caminin güvenlik kameralarını etkisi hale getirmeye çalıştığı anlar ve ardından camiden kova ile çıkışı güvenlik kameraları tarafında kaydedildi.


Büyükçekmece'nin Mimarsinan ilçesindeki İbrahim Sancak Camii son zamanlarda ardı ardına yaşanan hırsızlık olayları ile gündeme geliyor. Büyükçekmece Belediyesi tarafından kurulan kamera sistemi de hırsızları durduramadı. Önceki gece saat 01.40 sularında camiye gelen kimliği belirsiz kişi şadırvandaki 2 kamerayı tahrip edip ardından da mermerleri kırarak muslukları söküp kaçtı. Hırsızlık olayını fark eden cami görevlileri tarafından polise haber verildi. Polis camideki diğer kamera görüntülerini incelemeye aldı. Büyükçekmece Belediyesi ise olayın ardından şadırvanda oluşan hasarı gidererek muslukları yeniledi.


"Camiyi 6 bin TL zarara uğrattılar"


Bir ayda 4 kere caminin soyulduğu ifade eden Yusuf Çoban, "Bu caminin şadırvanları ve mermerleri defalarca soyuldu. Artık bizde bunu yapanları bulmak için kamera sistemi taktırmaya karar verdik. Ancak kamera sistemi de çare olmadı. En son geçtiğimiz günlerde tekrar gelip bu sefer kamera sistemlerinin kablolarını sökerek, aynı hırsızlığı yaptılar. Caminin 5-6 bin TL bu hırsızlık olaylarından zararı var. Ne yapsak önlem alamadık inşallah bu hırsızlar bir an önce yakalanır" diye konuştu.


Öte yandan hırsızlık zanlısının camiye gelişi ve çıkışı ise caminin diğer güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde bir kişinin camiye geldiği, bir süre keşif yaptığı daha sonra ise elinde bulunan fırça ve sopa ile kameraları etkisiz hale getirmeye çalıştığı görülüyor. Daha sonra da elinde kova ile camiden çıkarak hızla uzaklaştığı görülüyor. - İSTANBUL

Büyükçekmece, Mimarsinan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 02:56 Kaynak: İHA
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