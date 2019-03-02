Camiye Gel Ödülünü Al" Projesinde Ödüller Verildi

Taşova
Müftülüğü tarafından düzenlenen "Haydi Çocuklar Camiye, Camiye Gel Ödülünü Al" projesi kapsamında ödül dağıtımı gerçekleştirildi.
İlçe Müftüsü Harun Yılmaz
, Merkez
Çarşı Camisi'nin bahçesinde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda yaptığı konuşmada, şehirlerin ruhunun camiler, camilerin ruhunun cemaat, cemaatin ruhunun ise çocuklar ve gençler olduğunu söyledi.
İlçe merkezindeki 9 camide uygulanan projeye 151 çocuğun katılarak çeşitli ödüller almaya hak kazandıklarını anlatan Yılmaz, "Yaptığımız bu uygulama çocuklarımızı teşvik etmek için. Amacımız çocuklarımızın camiye devamı, ileriki hayatlarında camiyle temeli sağlam atılmış bir adım. İnşallah bundan sonra da bu tür faaliyetleri devam ettirerek nesillerimize güzel yatırımlar yapacağız." dedi.
Konuşmaların ardından çocuklara hediyeleri verildi.
Programa AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez
, Taşova Kaymakamı Okan Yenidünya, Belediye Başkanı Bayram
Öztürk, Amasya Müftüsü Adgülkadir Keşfelioğlu, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer ile vatandaşlar ve çocuklar katıldı.