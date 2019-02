Camiye Gelen Her Çocuk Kazandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde yarıyıl tatilinde camiye gelerek vakit namazlarına katılan çocuklara ödül verildi.

Milli Eğitim Bakanlığının, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü YEĞİTEK ile Server Vakfı işbirliğinde düzenlenen yarı yıl tatilini kapsayan proje kapsamında ödül, teşvik ve puanlama sistemiyle çocuklara camide cemaatle birlikte namaz kılma alışkanlığının yerleştirilmesi amaçlandı. Server Vakfı'nın organize ettiği yarışmanın Ordu'daki uygulayıcı derneği Ünye Çevre Eğitim Kültür Spor ve İzcilik Kulübü Derneği (ÜNÇEK) olurken "Namazını camide kıl, puanları topla, ödülünü kap" sloganıyla gerçekleşen "Haydi Çocuklar Camiye" yarışmasında dereceye giren çocuklara çeşitli hediyeler verildi.



Türkiye genelinde uygulanan yarışmada Ordu'da 500 çocuk camilere gelerek vakit namazlarını kıldı. Ünye'de 11 camide gerçekleştirilen yarışmaya yoğun ilgi olan camilerden biri de Çınarlık Camisi oldu. Çınarlık Camisi'nde 50'ye yakın çocuk 11 gün boyunca vakit namazlarını camide kıldı. Kıldıkları her namaz karşılığında puan toplayan çocuklar puanların karşılığında ödül aldı. Organizasyon dernek tarafından dereceye giren çocuklara düzenlenecek ödül töreni ile ödülleri verilecek. Ancak Çınarlık Camisi İmam Hatibi Fahri Özkan cemaatle ortak aldıkları karar sonucunda camiye gelen tüm çocuklara para ödülü verdi.



Yarışmanın son günü camide düzenlenen ödül töreninde konuşan İmam Hatip Fahri Özkan, "Derneğimiz vasıtasıyla Müftülüğümüz ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzün desteğiyle Haydi Çocuklar Camiye yarışmasını gerçekleştirdik. Güzel bir program oldu. Sabah namazından itibaren tüm vakitlerde çocuklarımız camilere gelerek vakit namazlarını kıldı. Ayrıca çocuklarımız bazı sureleri de ezberleyerek puan topladı. Programın resmi ödül töreni organize eden derneğimiz tarafından verilecek ancak biz cami imamı ve cemaati olarak her gelen çocuğa ödül verelim istedik. Bu vesile ile hayırseverlerimizin desteğiyle topladığımız paraları çocuklarımız arasında paylaşalım dedik. Bu nedenle 3 grupta yapılan yarışmada dereceye giren çocuklarımızdan birinciye 50, ikinciye 40, üçüncüye 30 TL vereceğiz. Camimize gelen ancak dereceye giremeyen her çocuğumuza da 20 TL vereceğiz. Tabii çocuklarımız en büyük ödülü Allah'ın vereceği bilincindeler. Bu vesile ile yarışmayı düzenleyen derneğimize ve kurumlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.



Özkan konuşmasının ardından çocuklara ödüllerini takdim etti. - ORDU

