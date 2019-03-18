Son Dakika Haberleri: Camiye Gelip Tüm Yeni Zelanda Adına Özür Diledi

Camiye Gelip Tüm Yeni Zelanda Adına Özür Diledi

40 dakika önce

HOLLANDA'nın Utrecht kentindeki Hollanda Diyanet Vakfı'na bağlı Ulu Cami'yi iki çocuğuyla birlikte ziyaret eden kadın, ülkesinde cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısından dolayı özür diledi.

Camiye Gelip Tüm Yeni Zelanda Adına Özür Diledi, System.String[]
HOLLANDA'nın Utrecht kentindeki Hollanda Diyanet Vakfı'na bağlı Ulu Cami'yi iki çocuğuyla birlikte ziyaret eden kadın, ülkesinde cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısından dolayı özür diledi.

Duygulu anlar yaşayan Yeni Zelandalı kadın ağlayarak, "Bütün Yeni Zelandalılar adına Christchurch'te yaşanan olaydan dolayı hepinizden özür dilemeye geldim. Bu yüzden size çiçek ve özür dileklerinin yazıldığı kartı takdim etmek istiyorum" dedi.

SEMT SAKİNLERİ DE GÜN BOYU ZİYARET ETTİ

Çocuklar çiçeği ve özür dileklerinin yazıldığı kartı caminin imamına verdi. Ulu Cami İmamı Süleyman Coşkun, gün boyu semt sakinlerinin camiyi ziyaret ederek dayanışma içerisinde olduklarını belirterek "Çocuklarıyla gelen kadının Yeni Zelandalı olması bizi duygulandırdı. Cami adına kendisine ziyaretinden dolayı memnuniyetimizi bildirdik ve çocuklarına hediyeler verdik" dedi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:30 

Hollanda, Utrecht, Güncel
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