Camiye Gelip Tüm Yeni Zelanda Adına Özür Diledi
40 dakika önce
HOLLANDA'nın Utrecht kentindeki Hollanda Diyanet Vakfı'na bağlı Ulu Cami'yi iki çocuğuyla birlikte ziyaret eden kadın, ülkesinde cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısından dolayı özür diledi.
HOLLANDA'nın Utrecht
kentindeki Hollanda
Diyanet Vakfı'na bağlı Ulu Cami'yi iki çocuğuyla birlikte ziyaret eden kadın, ülkesinde cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısından dolayı özür diledi.
Duygulu anlar yaşayan Yeni Zelandalı kadın ağlayarak, "Bütün Yeni Zelandalılar adına Christchurch'te yaşanan olaydan dolayı hepinizden özür dilemeye geldim. Bu yüzden size çiçek ve özür dileklerinin yazıldığı kartı takdim etmek istiyorum" dedi.
SEMT SAKİNLERİ DE GÜN BOYU ZİYARET ETTİ
Çocuklar çiçeği ve özür dileklerinin yazıldığı kartı caminin imamına verdi. Ulu Cami İmamı Süleyman Coşkun
, gün boyu semt sakinlerinin camiyi ziyaret ederek dayanışma içerisinde olduklarını belirterek "Çocuklarıyla gelen kadının Yeni Zelandalı olması bizi duygulandırdı. Cami adına kendisine ziyaretinden dolayı memnuniyetimizi bildirdik ve çocuklarına hediyeler verdik" dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:30
Beyin Pili ile Yaşayan Kadın Hamile Kalırsa Dünyada Bir İlk Olacak
Yeni Zelanda Saldırganının Ailesi: Özür Dileriz, Sadece Eve Gidip Saklanmak İstiyoruz
Papağana İşkence Uygulayan Murat Özdemir, Acun Ilıcalı'dan Özür Diledi
Erdoğan'ın Sağ Kolu Olan Şehit Erol Olçok'un Eşi: Şehitleri Kaça Sattınız?