Son Dakika Haberleri: Camiye Giden Çocuklara Ödül

Camiye Giden Çocuklara Ödül

21 dakika önce

Yalova'nın Altınova Müftülüğü, 'Haydi Çocuklar Camiye' projesi çerçevesinde çocuklara hediyeler verdi.

Camiye Giden Çocuklara Ödül, System.String[]
Yalova'nın Altınova Müftülüğü, 'Haydi Çocuklar Camiye' projesi çerçevesinde çocuklara hediyeler verdi.

Hazreti Yusuf Camii'nde başlatılan 'Haydi Çocuklar Camiye' projesi dahilinde, şubat tatilinde 15 gün boyunca namazını camide cemaatle kılan, verilen sure ve duaları ezberleyen 22 çocuğa çeşitli hediyeler verildi. Hazreti Yusuf Camii'nde düzenlenen program sonunda namaza devamlılık esas alınarak öğrencilerden birinci olan Ahmet Efe Yiğit'e bisiklet, ikinci olan Berkay Yılmaz'a 300, üçüncü üçüncü olan Yakup Bulduk'a 200 lira hediye edildi. Programa Altınova Müftüsü Recep Eren ve cemaat katıldı. - YALOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:30 Kaynak: İHA

Altınova, Yalova, Yaşam
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