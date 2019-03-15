Son Dakika Haberleri: Camiye Giden Husumetlisine Ateş Açtı, 2 Kişi Yaralandı

Camiye Giden Husumetlisine Ateş Açtı, 2 Kişi Yaralandı

1 saat önce

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, husumetli olduğu M.B.'ye camiye giderken tabancayla ateş açarak yaralayan K.R. (33) kaçtı.

Camiye Giden Husumetlisine Ateş Açtı, 2 Kişi Yaralandı, System.String[]
KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, husumetli olduğu M.B.'ye camiye giderken tabancayla ateş açarak yaralayan K.R. (33) kaçtı. Olay sırasında cami önünde bulunan B.K. de kendisine isabet eden kurşunla yaralanırken, K.R. 1,5. kilometre mesafedeki caddede yakalandı.

Olay, öğle saatlerinde Darıca Ayşe Hatunlar Camii önünde meydana geldi. K.R. iddiaya göre husumetli olduğu M.B.'yi camiye giderken gördü. Yanında bulunan tabancasını çıkaran K.R., M.B.'ye ateş açtı. M.B. isabet eden kurşunlarla yaralanırken, olay sırasında cami önünde bulunan B.K. da kurşunlara hedef oldu. İki yaralı kanlar içerisinde yere yığılırken, K.R. olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan 2 yaralı Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 

Öte yandan polis, olay yerinden kaçan K.R.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, 5 kovan buldu. Ardından K.R. yapılan çalışmaların sonucunda olay yerine yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki Karaaslan Caddesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan K.R., polis merkezine götürüldü. - Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 06:08 Kaynak: DHA

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