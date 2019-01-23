Camiye Giderken Bisikletten Düşen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
1 saat önce
Samsun'da cuma namazını kılmak için camiye giderken bisikletten düşen yaşlı adam tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
Samsun
'da cuma namazını kılmak için camiye giderken bisikletten düşen yaşlı adam tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Samsun'un Çarşamba
ilçesinin Gülyazı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Aydın
(87) bisikleti ile cuma namazını kılmak için camiye giderken bisikletten düştü. Yaralanan yaşlı adam Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Aydın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - SAMSUN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:00 Kaynak: İHA
17 Yaşındaki Genç, WhatsApp Grubuna İki Satırlık Mesaj Bırakıp Canına Kıydı
Ziyaret Saatini Kaçıran Hasta Yakınları, Güvenlik Görevlilerine Saldırdı! Çok Sayıda Yaralı ve Gözaltı Var
Ölüyle Selfie Çeken Mezarcı Hakkında Dava Açıldı
Mustafa Sarıgül, CHP'den İstifa Edip Şişli'den Aday Oldu