Son Dakika Haberleri: Camiye Giderken Bisikletten Düşen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Camiye Giderken Bisikletten Düşen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Samsun'da cuma namazını kılmak için camiye giderken bisikletten düşen yaşlı adam tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Camiye Giderken Bisikletten Düşen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti, System.String[]
Samsun'da cuma namazını kılmak için camiye giderken bisikletten düşen yaşlı adam tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Gülyazı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Aydın (87) bisikleti ile cuma namazını kılmak için camiye giderken bisikletten düştü. Yaralanan yaşlı adam Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Aydın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

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