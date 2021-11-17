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CAMİYE GİDERKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

CAMİYE GİDERKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA HAYATINI KAYBETTİ

17.11.2021 22:20

AKSARAY'da, camiye gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Buğdaycı (71), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

AKSARAY'da, camiye gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Buğdaycı (71), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Selçuklu Mahallesi Pasacık Caddesinde meydana geldi. Yatsı namazını kılmak için evden çıkan Mehmet Buğdaycı'ya, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada Nazmi Aslan (33) yönetimindeki 68 DS 584 plakalı otomobil çarptı. Kazanın ardından yaklaşık 90 metre sürüklenen Buğdaycı, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada sürücü Nazmi Aslan yara almadan kurtulurken, yanındaki Mustafa Samet Bozkuş (18) yaralandı. Yaralı Bozkuş, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Aslan da gözaltına alındı. Kaza yerinde ise Mehmet Buğdaycı'ın şapkası ile bastonu kaldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

CAMİYE GİDERKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA HAYATINI KAYBETTİ
CAMİYE GİDERKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA HAYATINI KAYBETTİ
CAMİYE GİDERKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA HAYATINI KAYBETTİ
CAMİYE GİDERKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA HAYATINI KAYBETTİ
CAMİYE GİDERKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA HAYATINI KAYBETTİ
CAMİYE GİDERKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA HAYATINI KAYBETTİ
CAMİYE GİDERKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA HAYATINI KAYBETTİ
CAMİYE GİDERKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA HAYATINI KAYBETTİ

Otomobil, Selçuklu, Aksaray, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CAMİYE GİDERKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: CAMİYE GİDERKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
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