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Camiye giderken otomobilin çarptığı yaya öldü

1 saat önce

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde yatsı namazı için camiye giden Temel Şahin (71), yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Camiye giderken otomobilin çarptığı yaya öldü, System.String[]
SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde yatsı namazı için camiye giden Temel Şahin (71), yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Çarşamba ilçesi Dikbıyık mevkisinde meydana geldi. Yatsı namazını kılmak için camiye gitmek üzere evinden çıkan Temel Şahin'e, yolun karşısına geçerken, B.B. (45) yönetimindeki 52 AAK 361 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Şahin, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü, jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, Şahin'in cansız bedeni, otopsisi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


- Samsun
Temel Şahin, Çarşamba, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:33 Kaynak: DHA
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