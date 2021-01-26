Son dakika haberleri! Camiye giren 5 çocuk ortalığı birbirine kattı

ISPARTA'da camiye giren 13-14 yaş arası 5 çocuk, içeride yangın tüpü sıkarak oyun oynadı. Avizelere ve elektronik eşyalara da zarar veren çocuklar daha sonra camiden ayrıldı. O anlar ise caminin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, 24 Ocak tarihinde Fatih Mahallesi'ndeki Hacı Bekir Çırak Cami'nde meydana geldi. 5 çocuk, girdikleri caminin içinde avizelere, elektronik eşyalara zarar verdi. Yangın tüpünü de caminin içine sıkan çocuklar, daha sonra olay yerinden ayrıldı. Olayın ardından camiye gelen görevliler, gördükleri manzara karşısında şok oldu. Görevlilerin ihbarı üzerine camiye gelen polis, olayla ilgili inceleme başlattı.