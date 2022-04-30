Camiye giren hırsız 4 bin TL'lik yardım paralarını çaldı - Son Dakika
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Camiye giren hırsız 4 bin TL'lik yardım paralarını çaldı

30.04.2022 18:56
Camiye giren hırsız 4 bin TL'lik yardım paralarını çaldı

Karabük'ün Eflani ilçesinde bir camiye giren hırsız, yaklaşık 4 bin TL olan yardım paralarını çaldı.

Karabük'ün Eflani ilçesinde bir camiye giren hırsız, yaklaşık 4 bin TL olan yardım paralarını çaldı. Kimliği belirsiz hırsızın camiye girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay ilçe merkezinde bulunan Ulu Camii'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi kimsenin olmadığı bir vakit camiye girdi. Bir süre etrafta dolandıktan sonra cami içerisindeki görevliler odasına girip cemaatten toplanan 4 bin TL civarındaki yardım paralarını çaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyip parmak izi aldı.

Hırsızlık şüphelisinin camiye girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde içeriye girdikten sonra bir süre dolanan şüphelinin odaya girip çıktığı yer alıyor. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. - KARABÜK

Camiye giren hırsız 4 bin TL'lik yardım paralarını çaldı
Camiye giren hırsız 4 bin TL'lik yardım paralarını çaldı
Camiye giren hırsız 4 bin TL'lik yardım paralarını çaldı

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Türk Lirası, Ulu Camii, Karabük, Eflani, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Camiye giren hırsız 4 bin TL'lik yardım paralarını çaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Camiye giren hırsız 4 bin TL'lik yardım paralarını çaldı - Son Dakika
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