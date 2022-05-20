Camiye giren hırsızı mahalle muhtarı yakaladı - Son Dakika
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Camiye giren hırsızı mahalle muhtarı yakaladı

20.05.2022 19:19
Camiye giren hırsızı mahalle muhtarı yakaladı

Hatay'da camiye hırsızlığa giren şüpheli mahalle muhtarı tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Hatay'da camiye hırsızlığa giren şüpheli mahalle muhtarı tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Olay, Kırıkhan ilçesine bağlı 408 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, çevredeki vatandaşlar camide bulunan bakır kabloları bir kişinin söktüğünü fark etti. Bunun üzerine olayı mahalle muhtarı Şakir Varlıbaş'a söyledi. Muhtar Varlıbaş camiye gelerek şüpheliyi çaldığı kablolarla birlikte yakaladı. Ardından bölgeye gelen güvenlik güçlerine şüpheliyi teslim etti.

Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. - HATAY

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Kaynak: İHA

Kırıkhan, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Camiye giren hırsızı mahalle muhtarı yakaladı - Son Dakika


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