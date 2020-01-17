Camiye giren hırsızlar güvenlik kamerasını çaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Camiye giren hırsızlar güvenlik kamerasını çaldı - Son Dakika

Camiye giren hırsızlar güvenlik kamerasını çaldı

7 saat önce

Seydişehir ilçesindeki Alaylar Camisi'ne giren hırsızlar yardım kutusundaki bozuk paralarla, güvenlik kamerasını çaldı.

Camiye giren hırsızlar güvenlik kamerasını çaldı, System.String[]

Seydişehir ilçesindeki Alaylar Camisi'ne giren hırsızlar yardım kutusundaki bozuk paralarla, güvenlik kamerasını çaldı.

Alınan bilgilere göre gece geç saatlerde Seydişehir Merkez Alaylar 1 Mahallesi'nde bulunan Alaylar Camiinin kapısını zorlayarak içeriye giren kimliği henüz belirlenemeyen hırsız veya hırsızlar camide bulunan yardım kutusundaki bir miktar bozuk parayla, güvenlik kamerası kayıt cihazını alarak kaçtı.


Mahalle sakinlerinden olayı fark eden bir vatandaşın durumu polise haber vermesi üzerine, olay yerine gelen polis ekipleri hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Seydişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:02 Kaynak: AA
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