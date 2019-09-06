- Camiye giren şahıs abdest alıp, namaz kıldı çıkışta laptop çaldı

Camiye girip bir gece kaldı çıkışta müezzinin laptopunu çaldı

Camiden laptop hırsızlığı güvenlik kamerasında

DENİZLİ - Denizli'de hırsızlık şüphelisi şahıs abdest alıp, namaz kıldığı ve 1 gece kaldığı camiden çıkışta bilgisayar çaldı. Şüpheli şahsın camiye girip abdest alması ve çaldığı laptop bilgisayarı poşetle taşıması ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi Halk Caddesi üzerindeki Bilal Habeşi Cami'nde meydana geldi. İsmi henüz tespit edilemeyen şahıs geçtiğimiz 3 Ağustos'ta elinde bir poşetle camiye gelen şahıs önce şadırvana girdi. Burada abdest alan şahıs görgü tanıklarının iddialarına göre vakit namazını kıldıktan sonra camide kaldı. Gece geç saatlerde cami müezzinin odasının penceresini zorlayarak içeri giren şahıs oda da bir süre para aradı. Para bulamayınca gözüne laptopu kestiren şüpheli şahıs çaldığı bilgisayarı bir poşete koyarak sabah erken saatlerde camiden ayrıldı. Olay, müezzinin camiye gelmesi ile ortaya çıktı. Odanın dağınık olduğunu ve laptopun yerinde olmadığını gören müezzin polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri cami içinde parmak izi örnekleri güvenlik kamera kayıtlarını alarak soruşturma başlattı.

Hırsızlık şüphelisi şahsın camiye girmesi, abdest alması ve çaldığı laptopu poşete koyarak camiden ayrılması ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızlık şüphelisinin kimliğini aynı gün tespit etti. Şahsın yakalanması için başlatılan çalışma ise devam ediyor.