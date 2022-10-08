İddiaya göre, akli dengesi yerinde olmayan ve birçok suçtan sabıkası bulunan Ö.D. (30) isimli kadın cami cemaatine hakaretler yağdırdı.

Kaynak: İHA

Mevlit Kandili, Uzun Mehmet, Zonguldak, Cami, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Camiye girip cemaate hakaret eden kadın adli kontrolle serbest - Son Dakika

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