Camiye girip cemaate hakaret eden kadın adli kontrolle serbest - Son Dakika
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Camiye girip cemaate hakaret eden kadın adli kontrolle serbest

08.10.2022 18:14

Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii'nde Mevlid Kandili dolayısıyla düzenlenen programda cami cemaatine hakaretler yağdıran kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii'nde Mevlid Kandili dolayısıyla düzenlenen programda cami cemaatine hakaretler yağdıran kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Uzun Mehmet Camii'nde meydana geldi.

İddiaya göre, akli dengesi yerinde olmayan ve birçok suçtan sabıkası bulunan Ö.D. (30) isimli kadın cami cemaatine hakaretler yağdırdı.

Cami görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri Ö.D.'yi yakalayarak ifadesini almak üzere karakola getirdi.

Karakoldaki ifadesinin ardından Ö.D., bugün Zonguldak Adliyesine getirildi.

Adliyede hakim karşısına çıkan Ö.D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Mevlit Kandili, Uzun Mehmet, Zonguldak, Cami, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Camiye girip cemaate hakaret eden kadın adli kontrolle serbest - Son Dakika

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SON DAKİKA: Camiye girip cemaate hakaret eden kadın adli kontrolle serbest - Son Dakika
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