Son Dakika Haberleri: Camiye Girip Muslukları Böyle Çaldı

Camiye Girip Muslukları Böyle Çaldı

37 dakika önce

Camiye girip muslukları böyle çaldı Camideki muslukların çalınma anı kameradaŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde camiye giden şahsın muslukları sökerek çaldı.

Camiye girip muslukları böyle çaldı
Camideki muslukların çalınma anı kamerada

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde camiye giden şahsın muslukları sökerek çaldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre olay, sabah saat 06.40 sıralarında Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Camikebir Mahallesi'ndeki Tahsin Kaplan Caddesi üzerinde bulunan Yeşil Cami'de yaşandı. Gündüz vakti camiye giden bir erkek şahıs, içeriyi kontrol ettikten sonra şadırvana girerek muslukları sökmeye çalıştı. Şadırvandaki bütün muslukları teker teker söküp cebine koyan zanlı, hızını alamayarak cami avlusundaki su dolabının musluklarını da sökerek olay yerinden uzaklaştı. Su sesini duyup camiye giden imam, muslukların yerinden söküldüğünü fark etti. Güvenlik kamerasını inceleyen imam muslukların çalındığını fark edince polise haber verdi. Olay yerine giden polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:53 Kaynak: İHA
Sabah, Siverek, Şanlıurfa, 3. Sayfa
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