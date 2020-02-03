Camiye gitmeyince arkadaşları şüphelendi, evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Camiye gitmeyince arkadaşları şüphelendi, evinde ölü bulundu

6 saat önce

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde birkaç gündür camiye gitmeyen 68 yaşındaki bir adam, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Camiye gitmeyince arkadaşları şüphelendi, evinde ölü bulundu, System.String[]

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde birkaç gündür camiye gitmeyen 68 yaşındaki bir adam, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tacettin Veli Mahallesinde Osman Çalışgan'ın (68) birkaç gündür camiye gitmemesi üzerine şüphelenen arkadaşları, Çalışgan'ın Topaç sokakta bulunan evine gitti. Eve giren vatandaşlar, Çalışgan'ı yerde hareketsiz buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Çalışgan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerince yapılan incelemelerin ardından Çalışgan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Vatandaşlar, hayatını kaybeden Osman Çalışgan'ın hurdacılık yaptığını, bir kaç gün camiye gelmemesinden dolayı şüphelendiklerini, eve geldiklerinde hareketsiz bulduklarını söyledi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Melikgazi, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 04:25 Kaynak: İHA
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