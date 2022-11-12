Camide içki ve sigara içti, Kur'an-ı Kerim'i tekmeledi! Saygısız şahıs, yakalanarak gözaltına alındı

İstanbul'da güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir şahsın camiye ayakkabıları ve elinde içki şişesi ile sigara içerek girdiği görüldü.

GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan şahsın Kur'an-ı Kerim'e tekme attığı anlar ise izleyenlere 'bu kadarına pes' dedirtti. İmamım şikayetçi olması üzerine zanlının polis ekipleri tarafından yakalandığı öğrenildi. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.