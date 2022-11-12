Camide içki ve sigara içti, Kur'an-ı Kerim'i tekmeledi! Saygısız şahıs, yakalanarak gözaltına alındı - Son Dakika
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Camide içki ve sigara içti, Kur'an-ı Kerim'i tekmeledi! Saygısız şahıs, yakalanarak gözaltına alındı

12.11.2022 19:49

İkitelli Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde bulunan camiye ayakkabılarıyla girip, içki ile sigara içen ve Kur'an-Kerim'e tekme atan şahıs güvenlik kamerasında görüntülendi. Cami imamının şikayetçi olduğu şahıs, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'da güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir şahsın camiye ayakkabıları ve elinde içki şişesi ile sigara içerek girdiği görüldü.

GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan şahsın Kur'an-ı Kerim'e tekme attığı anlar ise izleyenlere 'bu kadarına pes' dedirtti. İmamım şikayetçi olması üzerine zanlının polis ekipleri tarafından yakalandığı öğrenildi. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: İHA
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'Çök Kapan Tutun' tatbikatı yapıldı 'Çök Kapan Tutun' tatbikatı yapıldı Camiye içki şişesiyle girdi, sigara içti, Kur'an-ı Kerim'e tekme attı... O anlar kamerada Camiye içki şişesiyle girdi, sigara içti, Kur'an-ı Kerim'e tekme attı... O anlar kamerada

Mustafa Kemal Atatürk, İkitelli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Camide içki ve sigara içti, Kur'an-ı Kerim'i tekmeledi! Saygısız şahıs, yakalanarak gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Camide içki ve sigara içti, Kur'an-ı Kerim'i tekmeledi! Saygısız şahıs, yakalanarak gözaltına alındı - Son Dakika
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