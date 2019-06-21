Camiye intihar saldırısı: 10 ölü, 30 yaralı
50 dakika önce
Irak'ın başkenti Bağdat'ta cuma namazı sırasında bir camiye düzenlenen intihar saldırısında 10 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.
Irak
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 05:42 Kaynak: AA
'ın başkenti Bağdat
'ta cuma namazı sırasında bir camiye düzenlenen intihar saldırısında 10 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.
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