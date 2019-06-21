Son Dakika Haberleri: Camiye intihar saldırısı: 10 ölü, 30 yaralı
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Camiye intihar saldırısı: 10 ölü, 30 yaralı

50 dakika önce

Irak'ın başkenti Bağdat'ta cuma namazı sırasında bir camiye düzenlenen intihar saldırısında 10 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta cuma namazı sırasında bir camiye düzenlenen intihar saldırısında 10 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.
Camiye intihar saldırısı: 10 ölü, 30 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 05:42 Kaynak: AA
Irak, Bağdat, Güncel
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