Son Dakika Haberleri: "Camiye koşuyorum, Kur'an öğreniyorum" projesi
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"Camiye koşuyorum, Kur'an öğreniyorum" projesi

47 dakika önce

Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesinde, "Camiye koşuyorum, Kur'an öğreniyorum" projesinin açılışı gerçekleştirildi.

Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesinde, "Camiye koşuyorum, Kur'an öğreniyorum" projesinin açılışı gerçekleştirildi.
Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, maneviyat ve ahlaka büyük önem verdiklerini belirterek, "Maneviyattan ve güzel ahlaktan mahrum olan milletler yok olmaya mahkumdur. Millet olarak yok olmamak, kaybolmamak için bu değerlerimize sımsıkı sarılmalı, önem vermeliyiz." dedi.
İlçe Müftülük Vaizi Mehmet Ergün de yaz döneminde çocuklara Kur'an öğretmenin heyecanını yaşadıklarını söyledi.
Gülüç Belediye Başkanlığı tarafından Site Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an kursuna katılacak çocuklara, tişört ve şal hediye edildi.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:01 Kaynak: AA
Ülgür Gökhan, Gülüç, Güncel
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