"Camiye Koşuyoruz Namazla Buluşuyoruz" programı ödül töreni ile sona erdi

Fatsa İlçe Müftülüğüne bağlı 17 camide uygulanan "Camiye Koşuyoruz, Namazla Buluşuyoruz" adlı programda öğrencilerin 15 günlük ara tatil döneminde cami ile bağlarının kurulmasını sağlamak cami ve cemaat alışkanlığı kazandırmak amacıyla, Fatsa Belediyesinin destekleriyle İlçe Müftülüğü tarafından 18 Ocak tarihinde öğrenci ve veliler tarafından büyük ilgi gören program ödül töreni ile sona erdi.



Ödül törenine Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Belediye Başkan Yardımcısı Ruhi Özbay, İlçe Müftüsü Hamza Bayram, İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, Muhtarlar Derneği Başkanı Naci Kızılkaya'da katıldı.



Öğrenciler kayıtlı olduğu camiye günde beş vakit namaza gelerek ve ezber yaparak puan kazanacak. Puan sistemine göre öğrenci sabah 30, öğle 15, ikindi 15, akşam 15, yatsı 25 puan, ezberlenen her sure ve dua başına 50 puan, çocuğun kendisiyle birlikte cemaatle namaza katılan bir yakını için her vakit başına 5 ek puan almaya hak kazanacak olan programda; en yüksek puanı toplayan ilkokul ve ortaokul kategorilerinde ilk 3'e giren çocuklardan 1. olanlara bisiklet, 2. olanlara Tablet, 3. olanlara ise Fatsa Belediyespor forması ve futbol topu ödül olarak verildi.



Programda konuşan Fatsa İlçe Müftüsü Hamza Bayram, "Diyanet İşleri Başkanlığımızın yaptığı faaliyetler içerisinde en fazla önemsediğimiz programların başında gençlik ile alakalı programlar gelmektedir. Bütün programlar bu günümüzü inşa etmek için bugünümüzü ile alakalı yapılırken gençlerimize yavrularımıza yönelik yapılan programların tamamı yarınımızı, geleceğimizi inşa etmek için gerçekleştirmektir onun için özellikle 15 günlük tatil döneminde yapılan bu programımız başta olmak üzere yaz kurslarındaki programlarımız Başkanlığımızın en önemli programların başında gelmektedir. Sevgili babaları, sevgili anneleri bu mabetleri dolduran yavrularımızı bizlere bahşeden Allah'ın sevgisinden mahrum etmeyelim" dedi.



Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ise yaptığı konuşmada, "İlçe Müftümüz bu programı bizlere söylediğinde çocuklarımızın ödüllerini biz verelim dedik ve İlçe Müftümüz de kabul etti. Çocuklarımıza zaman ayırmakta güçlük çektiğimiz, manevi anlamda eğitimlerine katkıda bulunmakta zorluk yaşadığımız çocuklarımızın; zamanlarını teknoloji ile geçirdiği dönemde bu güzel organizasyonla manevi anlamda eğitimlerini aldıklarından dolayı büyük bir mutluluk yaşıyoruz. İlçe Müftümüz olmak üzere bütün hocalarımızın bu organizasyonda emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Gençlerimize başarılar diliyorum" diye konuştu. - ORDU