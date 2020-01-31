Van'ın Muradiye ilçesinde, yarıyıl tatilinde başlatılan "Camiye Koşuyoruz Namazla Buluşuyoruz" projesi tamamlandı.

İlçedeki camilerde din görevlileri tarafından çocuklara verilen Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler eğitimlerinin final programı Merkez Camisinde düzenlendi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, kurum amirleri ve vatandaşların katıldığı programda konuşan İlçe Müftüsü Abdüsselam Özdere, sömestir tatili dolayısıyla öğrencilerimiz camilerde düzenlenen programlara davet edildiklerini söyledi.

Büyük özveri ve başarılı şekilde yürüttükleri iki haftalık çalışmaya öğrencilerin de ilgi gösterdiğini belirten Özdere, "Öğrencilerimizi mutlu etmek için böyle bir final programı düzenledik. Çok güzel oldu, öğrencilerimizin mutluluğunu görünce bizler de mutlu olduk. Kendilerine çeşitli hediyeler takdim ettik. Umuyoruz ki öğrencilerimiz için güzel bir eğitim olmuştur. İkinci dönem eğitim öğretim yılında kendilerine başarılar diliyoruz. Programımızı onurlandıran Kaymakamımız Erkan Savar, kurum amirleri ve davetlilere teşekkür ederim."