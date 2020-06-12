Camiye sığmayan cemaat kavşakta, yol kenarında namaz kıldı - Son Dakika

Tokat'ta korona virüs salgını önlemleri kapsamında Cuma namazı kılan vatandaşlar caminin avlusuna sığmayınca yol kenarı ile kavşakta namaz kıldı.



Diyanet İşleri Başkanlığınca Kovid-19 önlemleri kapsamında camilerde toplu ibadet ve faaliyetlere açılması ile birlikte Tokat'ta 3. Cuma namazı kılındı. Kentte vatandaşlar belirlenen cami ve mescitlerde sosyal mesafe kuralına uyarak namazlarını eda etti. Behzat cami avlusunun küçük olması nedeniyle dışarıda namaz kılmak durumunda kalan vatandaşlar kavşak ve yol kenarlarında namaz kıldı. Kavşağın bir kısmındaki yol kapatılırken, polis ekipleri araçların geçişi sırasında güvenlik önlemi aldı. Maskelerini takarak sosyal mesafeye dikkat eden vatandaşlar namazlarını kıldı.



Mevlevihane bahçesinde Cuma namazı kılmak istiyorlar



Yolda namaz kılan vatandaşlardan bazıları cuma namazlarının Mevlevihane bahçesinde kılmak istediklerini söyledi. Behzat cami yanında bulunan Mevlevihane bahçesinin büyük ve Cuma namazına uygun olduğunu belirten vatandaşlar bu anlamda gerekli izinlerin verilmesini beklediklerini kaydetti. - TOKAT