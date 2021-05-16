CAMİYE TADİLAT YAPILMASI VE İMAM ATANMASINI İSTEDİLER - Son Dakika

CAMİYE TADİLAT YAPILMASI VE İMAM ATANMASINI İSTEDİLER

16.05.2021 11:10

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki Doğanca Mahallesi'nin Değirmendere mevkiinde yaşayanlar, 28 yıl önce yaptırılan caminin tadilattan geçirilmesi ve imam görevlendirilmesini istedi.

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki Doğanca Mahallesi'nin Değirmendere mevkiinde yaşayanlar, 28 yıl önce yaptırılan caminin tadilattan geçirilmesi ve imam görevlendirilmesini istedi.

Gazipaşa'ya bağlı 315 nüfuslu Doğanca Mahallesi'nin merkez ve Zeytinburnu mevkiindeki camilerde imam görev yapıp, vatandaşlar ibadetlerini yapabilirken, mahalle merkezine 5 kilometre mesafede bulunan 30 hanelik Değirmendere mevkiindeki cami ise tadilat ve imam ataması bekliyor. 1990 yılında hayırsever ailenin verdiği 1242 metrekare arsaya 1993 yılında hayırsever Osman Sönmez ve mahallelinin katkılarıyla inşa edilen camiye o yıllarda bir kez imam ataması yapıldı. Atanan imamın tayin olmasından sonra cami atıl kaldı. Mahalleli caminin tahrip olan bölgesinin onarılmasını ve imam atanmasını istedi.

'YETKİLİLERDEN GEREKLİ ALAKAYI BEKLİYORUZ'

Camii inşası için arsa bağışı yapan aileden Mustafa Mustafaoğulları, Annem ve kardeşlerince 1990 yılında bağış yapılan yere, 'Hatip Osman' lakaplı Osman Sönmez tarafından cami yapılmıştır. Yapıldığı yıldan bu güne hiçbir bakım yapılmamış. Yetkililerden gerekli alakayı bekliyoruz dedi.

'ÇOK BİR ŞEY İSTEMİYORUZ'

Mahallede yaşayan ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi olan Hasan Özel, Bu görmüş olduğunuz camide küçüklüğümden bu güne hizmet etmekteyim. Bakım ve lojmanı olmadığı için imam atanmıyor. Bir kez atanmıştı o da ortam müsait olmadığı için duramadı. Biz çok bir şey istemiyoruz. En azından temiz, bakımlı bir camimiz olsun. Ben hiçbir karşılık beklemeden burada olduğum müddetçe bu camiyle ilgilenip namazlarımızı, yeri geldiğinde Kuran'ımızı, mevlidimizi burada okutacağıma söz veriyorum. Camimizin en büyük sıkıntılarından öncelik olarak çatı gerekiyor. Rutubetten dolayı göçme tehlikesiyle karşı karşıya. Boyanıp çevre düzenlemesi gerekiyor. Harabe bir görüntü mevcut şu an. Lavabo ve tuvaleti vb. bir imam, bir ilgilenen olmadığı için maalesef oralarda harabeye dönmüş durumda. Yetkililerden camimize ve çevresine sahip çıkmasını bekliyoruz diye konuştu.

CAMİYE TADİLAT YAPILMASI VE İMAM ATANMASINI İSTEDİLER
CAMİYE TADİLAT YAPILMASI VE İMAM ATANMASINI İSTEDİLER
CAMİYE TADİLAT YAPILMASI VE İMAM ATANMASINI İSTEDİLER
CAMİYE TADİLAT YAPILMASI VE İMAM ATANMASINI İSTEDİLER

Osman Sönmez, Zeytinburnu, Gazipaşa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CAMİYE TADİLAT YAPILMASI VE İMAM ATANMASINI İSTEDİLER - Son Dakika


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