Camiye Yardım Etme Bahanesiyle Yaşlı Adamı Dolandırdı
1 saat önce
Samsun'da bir kişi camiye yardım etme bahanesiyle yaşlı adamı dolandırdı.
Samsun
'da bir kişi camiye yardım etme bahanesiyle yaşlı adamı dolandırdı.
Olay, Samsun'un İlkadım
ilçesi Kıran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.C.(80)'nin yanına gelen K.Ç.(49) camiye yardım etme bahanesiyle kırtasiyelerde satılan oyuncak 200 lira paraların içinde bulunduğu zarfı vererek imama vermesini istedi. Zarfın içinde fazla para olduğunu söyleyip yaşlı adamı kandırıp 200 lira parasını alan K.Ç. olay yerinden kaçtı. Dolandırıldığını anlayan A.C. polise şikayette bulundu. Olayla ilgili K.Ç. Samsun Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak bugün samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:29 Kaynak: İHA
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