Son Dakika Haberleri: Camiye Yardım Etme Bahanesiyle Yaşlı Adamı Dolandıran Şahıs Serbest Bırakıldı

Camiye Yardım Etme Bahanesiyle Yaşlı Adamı Dolandıran Şahıs Serbest Bırakıldı

25 dakika önce

Samsun'da camiye yardım etme bahanesiyle yaşlı adamı dolandırdığı iddia edilen bir şüpheli savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

Camiye Yardım Etme Bahanesiyle Yaşlı Adamı Dolandıran Şahıs Serbest Bırakıldı, System.String[]
Samsun'da camiye yardım etme bahanesiyle yaşlı adamı dolandırdığı iddia edilen bir şüpheli savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

Olay, İlkadım ilçesinin Kıran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.C.'nin (80) yanına gelen K.Ç. (49) adlı bir şahıs, camiye yardım etme bahanesiyle kırtasiyelerde satılan oyuncak 200 lira paraların içinde bulunduğu zarfı vererek imama vermesini istedi. Zarfın içinde fazla para olduğunu söyleyip yaşlı adamı kandırarak 200 lira parasını alan K.Ç. olay yerinden kaçtı.

Dolandırıldığını anlayan A.C. ise polis ekiplerine şikayette bulundu. Olayla ilgili olarak K.Ç. isimli şüpheli, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Bürosu ekiplerince yakalanarak Samsun Adliyesine sevk edildi. Müştekinin parasını geri ödeyen A.C., savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 05:20 Kaynak: İHA

İlkadım, Samsun, 3. Sayfa
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