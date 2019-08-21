Camiye yıldırım düştü
34 dakika önce
Ordu'nun Kumru ilçesinde yıldırım düşen caminin elektrik tesisatı yandı.
Ordu Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:37 Kaynak: İHA
'nun Kumru
ilçesinde yıldırım düşen caminin elektrik tesisatı yandı. Gökçeli
Mahallesi'nde 1974 yılında yapılan ve tadilat için bakıma alınan camide, sabah saatlerinde yağan yağmur ile birlikte düşen yıldırımın kapıya isabet etmesi sonucu elektrik kontağından yangın çıktı. Yıldırım düştüğü anda cemaat bulunmayan camide yangını fark eden vatandaşlar, cami yanında bulunan yangın söndürme çeşmesinden ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi
Kumru İtfaiye
Amirliğine bağlı ekipler kısa sürede yangını söndürdü.
Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, camide maddi zarar meydana geldi. - ORDU
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