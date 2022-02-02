Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de, dün, öğle saatlerinde başlayan kuvvetli yağmur bugün de etkili oldu. Menteşe Ortaköy Cami'ne bugün saat 13.00 sıralarında öğle ezanına 25 dakika kala yıldırım düştü.
Caminin minaresinde, elektrik tesisatında ve ses sisteminde hasara meydana gelirken, kapı ve pencere camları kırıldı.
Yıldırım nedeniyle çevredeki ev ve iş yerlerinde elektrik kesintisi oluşurken, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Camiye yıldırım düştü! Kapı ve pencere camları kırıldı - Son Dakika