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Camiye yıldırım düştü! Kapı ve pencere camları kırıldı - Son Dakika

Camiye yıldırım düştü! Kapı ve pencere camları kırıldı

02.02.2022 15:53

Muğla'da öğle ezanı vaktine 25 dakika kala üzerine yıldırım düşen caminin minaresinde, elektrik tesisatında, kapı ve pencere camlarında hasar meydana geldi. Yıldırımın düştüğü sırada cami içinde ve bahçesinde kimsenin olmaması faciayı önledi.

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de, dün, öğle saatlerinde başlayan kuvvetli yağmur bugün de etkili oldu. Menteşe Ortaköy Cami'ne bugün saat 13.00 sıralarında öğle ezanına 25 dakika kala yıldırım düştü.

Namaza yarım saat kala camiye yıldırım düştü! Kapı ve pencere camları kırıldı

KAPI VE PENCERE CAMLARI KIRILDI

Caminin minaresinde, elektrik tesisatında ve ses sisteminde hasara meydana gelirken, kapı ve pencere camları kırıldı.

Namaza yarım saat kala camiye yıldırım düştü! Kapı ve pencere camları kırıldı

ŞANS ESERİ ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Yıldırım nedeniyle çevredeki ev ve iş yerlerinde elektrik kesintisi oluşurken, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

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Muğla, Cami, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Camiye yıldırım düştü! Kapı ve pencere camları kırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Camiye yıldırım düştü! Kapı ve pencere camları kırıldı - Son Dakika
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