Camiye yıldırım düştü! Kapı ve pencere camları kırıldı - Son Dakika

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de, dün, öğle saatlerinde başlayan kuvvetli yağmur bugün de etkili oldu. Menteşe Ortaköy Cami'ne bugün saat 13.00 sıralarında öğle ezanına 25 dakika kala yıldırım düştü.

KAPI VE PENCERE CAMLARI KIRILDI

Caminin minaresinde, elektrik tesisatında ve ses sisteminde hasara meydana gelirken, kapı ve pencere camları kırıldı.

ŞANS ESERİ ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Yıldırım nedeniyle çevredeki ev ve iş yerlerinde elektrik kesintisi oluşurken, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.