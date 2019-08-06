Son Dakika Haberleri: Camiye zarar verdiği iddiasıyla yakalanan zihinsel engelli, serbest bırakıldı
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Camiye zarar verdiği iddiasıyla yakalanan zihinsel engelli, serbest bırakıldı

1 saat önce

Kağıthane'de Yunus Emre Camisi'ne zarar verdiği iddiasıyla gözaltına alınan zihinsel engelli şüpheli, serbest bırakıldı.

Kağıthane'de Yunus Emre Camisi'ne zarar verdiği iddiasıyla gözaltına alınan zihinsel engelli şüpheli, serbest bırakıldı.
Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 Ağustos'ta Çağlayan Mahallesi'ndeki Yunus Emre Camisi'nin kundaklanması olayıyla ilgili çalışma başlattı.
Cami içindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüpheli Mehmet B. (19), 5 Ağustos'ta Harmantepe Mahallesi'ndeki evinde yakalandı.
"Hafif düzeyde zihinsel yetersizlik" tanısıyla yüzde 50 oranında engelli raporu olduğu belirtilen şüpheli, hakkında "ibadethane ve mezarlıklara zarar verme" suçundan adli işlem yapılarak savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Emniyet Müdürlüğü, Kağıthane, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:21 Kaynak: AA
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