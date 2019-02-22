Camiyi Cemaati ile Birlikte Yakmaya Çalışan 5 Terör Suçlusunun Temyiz Başvurusu Reddedildi

HOLLANDA'nın Almanya sınırındaki Enschede şehrinde bir Fas camisini 2016 yılında içerideki 30 kişi ile birlikte yakmaya çalışan ve ülkede ilk kez camiye saldırdıkları için terör kapsamında yargılanan 5 kişi, Almelo şehrindeki mahkemenin verdiği hapis cezasına itiraz etti ve temyiz...

HOLLANDA'nın Almanya sınırındaki Enschede şehrinde bir Fas camisini 2016 yılında içerideki 30 kişi ile birlikte yakmaya çalışan ve ülkede ilk kez camiye saldırdıkları için terör kapsamında yargılanan 5 kişi, Almelo şehrindeki mahkemenin verdiği hapis cezasına itiraz etti ve temyiz başvurusunda bulundu. Ancak Hollanda'daki en büyük Yargıtay, 5 terör zanlısının temyiz başvuruşunu reddetti. Karar, Müslüman toplumu arasında memnuniyetle karşılandı.



CAMİYE SALDIRMAK İLK KEZ TERÖR SUÇU KABUL EDİLDİ



Almelo şehrinde görülen duruşmada yargıç, saldırganların terör amacı taşıdıklarını söylemiş ve Hollanda'da ilk kez bir camiye saldıranlar terör zanlısı olarak yargılanmaya başlamıştı. Saldırganlardan 4'ü suçunu kabul etmemiş, 1 tanesi ise camiye saldırdığı için pişmanlık duyduğunu belirtmişti. Mahkemenin verdiği hapis cezası kararına itiraz eden 3 terör zanlısı temyiz başvurusunda bulunmuştu. Ancak Yargıtay 3 terör zanlısının temyiz başvuruşunu reddetti.



MÜSLÜMANLARA KORKU VERMEK İSTEDİLER



2016 yılında saldırı gerçekleştirildiği dönemde Enschede şehrinde kurulması planlanan sığınmacı yurduna karşı büyük tepki gösterileri düzenleniyordu. Yargı sonuç bildirgesinde, "Sanıklar Enschede ve çevresinde Müslüman toplumunda korkuya sebebiyet vermek ve kente sığınmacı kampının gelmesini engellemek istedi. 24 ile 36 yaş arasındaki 5 erkek, Şubat 2016'da Enschede'deki camiye molotof kokteyli attı. Saldırı sırasında camide 30 kişi vardı. Aralarında çocuklar da bulunuyordu" ifadeleri yer aldı. Yargıç bunu da suçu ağırlaştırıcı neden olarak gördü. Hollanda Terörle Savaş Ulusal Eşgüdümcüsü (NCTV) Dick Schoof, "Yargı, düşünceniz ne olursa olsun, Hollanda'da siyasal amaçlı şiddete hoşgörü olmadığını gösterecek. Nihai karar 12 Mart'ta açıklanacak" dedi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi :

Hayvanlara Eziyetin Önlenmesi İçin Araştırma Komisyonu Kurulacak

Polis Memurunun Ekip Otosunda Cinsel Saldırı Davası Sonuçlandı

Kırmızı Bültenle Aranan DEAŞ'lı 2 Kadın Terörist Adliyeye Sevk Edilirken Görüntülendi

Mehmetçik, PKK ile Mücadeleye Zorlu Kış Şartlarında da Devam Ediyor