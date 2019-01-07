Camiyi Isıtmakta Zorlanan Cemaat Çareyi Panjurla Bölmekte Buldu
28 dakika önce
Burhaniye ilçesinde, Cumhuriyet Mahallesindeki Çifte Minareli Camiyi ısıtmada zorlanan cemaat, çözümü panjurla bölmekte buldu.
Burhaniye
ilçesinde, Cumhuriyet Mahallesindeki Çifte Minareli Camiyi ısıtmada zorlanan cemaat, çözümü panjurla bölmekte buldu. Yaklaşık 400 metre kare büyüklüğündeki cami, panjurlarla bölününce kolay ısınırken cemaat rahatladı.
Bu günlerde aşırı soğuklar yurdun her tarafında hissedilirken, Burhaniye'deki Çifte Minareli Camide, 2 yıl önce yaptırılan panjurda hizmete girdi. Cami, Cuma namazlarında vatandaşlarla dolarken, vakit namazlarında ise 2-3 safı geçmiyor. Kış aylarında camiyi ısıtmakta zorlandıklarını anlatan İmam Recep Çabuk, çareyi camiyi bölmekte bulduklarını söyledi. Cemaatten Yalçın Çelik de, panjurun yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.
Çifte Minareli Caminin oldukça büyük olduğunu anlatan İmam Recep Çabuk, "Çifte Minareli Camimiz yaklaşık 400 metre kare. Yani kubbeli camilerde ısıtma işi çok zor. Havalar da soğudu. Onun için nasıl ısıtabiliriz diye düşündü arkadaşlarımız . Arka tarafı bölerek böyle bir çözüm bulduk. Zaten vakit namazlarında, 2-3 saf cemaatimiz oluyor. Cemaatimizi alacak şekilde daraltma yoluna gittik. Çok da iyi oldu" dedi. Cami cemaatinden Yalçın Çelik de, "Camimiz fazla büyük olduğu için kışın cemaati ısıtamıyoruz. Dolayısıyla böyle bölme yapıldı. Şimdi rahat ısınıyoruz. Kış günleri huzur içinde namazımızı eda ediyoruz. Yapanlardan Allah razı olsun" dedi. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:27 Kaynak: İHA
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