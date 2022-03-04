Camiyi kurtarmak için alevlere hortum ve kar topuyla müdahale ettiler - Son Dakika
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Camiyi kurtarmak için alevlere hortum ve kar topuyla müdahale ettiler

04.03.2022 00:57
Camiyi kurtarmak için alevlere hortum ve kar topuyla müdahale ettiler

Denizli'nin Buldan ilçesinde cami ve imam lojmanında ortak kullanılan odunlukta çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Denizli'nin Buldan ilçesinde cami ve imam lojmanında ortak kullanılan odunlukta çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Alevlere hortum ve kar topuyla müdahale eden vatandaşlar, yangının cami ile lojmana sıçramasına engel oldu.

Yangın, Buldan ilçesi Süleymanlı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; gece saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından mahalle camisi ve imam lojmanında ortak kullanılan odunluk henüz belirlenemeyen nedenden dolayı alev alev yanmaya başladı. Alevleri gören cami imamı ve vatandaşlar, ellerine aldığı hortum ve kar topu ile yangına müdahale etti. Cami ve lojmana alevlerin sıçramaması için yoğun çaba sarf eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yanmaya devam eden odunluğu kısa süre sonra söndürdü. Vatandaşların büyük çaba sarf ederek, cami ve imam lojmanına sıçramasını engellediği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Yangın, Cami, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Camiyi kurtarmak için alevlere hortum ve kar topuyla müdahale ettiler - Son Dakika


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