Camiyi sevdirmek istediği çocuklara masa tenisi, satranç ve dart oynatıyor - Son Dakika
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Camiyi sevdirmek istediği çocuklara masa tenisi, satranç ve dart oynatıyor

14.04.2022 13:58
Camiyi sevdirmek istediği çocuklara masa tenisi, satranç ve dart oynatıyor

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde imam Recep Çeri, çocuklara masa tenisi, satranç ve dart gibi oyunlar oynatarak ara tatilde camiye gelmelerini sağlıyor.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde imam Recep Çeri, çocuklara masa tenisi, satranç ve dart gibi oyunlar oynatarak ara tatilde camiye gelmelerini sağlıyor.

Kadirli Miraç Şehit Ömer Kocabaş Camisi imamı Recep Çeri, bir hafta süren ara tatilde çocukları camiye alıştırmak için "Ara tatilde camideyiz" projesini hazırladı.

Proje kapsamında çocuklar için caminin okuma salonunda satranç, mangala, masa tenisi ve dart turnuvaları düzenleyen Çeri, oyunlarda başarılı olanlara çeşitli hediyeler de verecek.

Çeri'nin projesiyle camiye gelen çocuklar keyifli vakit geçirdi.

Recep Çeri, AA muhabirine, ara tatilde okuma salonunu sosyal etkinlik alanı olarak düzenlediklerini, projeyle çocuklara cami alışkanlığı kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.

Etkinliklere çocukların velileri ve cami cemaatinin de destek verdiğini dile getiren Çeri, şöyle konuştu:

"Ara tatilde öğrencilerimiz için camimize ait okuma salonunu sosyal etkinlik alanı olarak düzenledik. Burada masa tenisi, satranç turnuvaları, mangala ve dart gibi etkinliklerimiz var. Zaman zaman da cemaatle kitap okuyoruz. Cami cemaatimizin de katılımıyla etkinliklerde hoşça vakit geçiriyoruz. Cami alışkanlığı kazandırmak ve camiyi sevdirmek amacıyla hazırladığımız etkinlik sonunda dereceye giren çocuklarımıza çeşitli hediyeler vereceğiz."

"Harika etkinlikler yapıyoruz"

Camiye gelen öğrencilerden Özgür Benli, ara tatili camiye giderek değerlendirdiklerini anlatarak, "Harika etkinlikler yapıyoruz. Çok mutluyum. İnşallah güzel bir ödül kazanırım." dedi.

Öğrencilerden Hamza Bebek de camide satranç ve masa tenisi gibi etkinliklerin yanı sıra kitap da okuduklarını ve tatili verimli değerlendirdiklerini dile getirdi.

Cami cemaatinden Osman Tamer ise etkinliklerden dolayı çocukların şanslı olduğunu belirterek, "Hoş ve güzel vakit geçiriyorlar. Hem arkadaşlarıyla eğleniyorlar hem de bir şeyler öğreniyorlar." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

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