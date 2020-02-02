"Camiyi Seviyoruz, Namazla Buluşuyoruz" ödülleri verildi

Havza ilçesinde "Camiyi Seviyoruz, Namazla Buluşuyoruz" Projesinin sonuna gelindi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yurt genelinde düzenlenen proje kapsamında ödüle layık görülen öğrencilere hediyeleri düzenlenen törenle verildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başlatılan ve yarı yıl tatilinde ilk ve orta öğrenimdeki öğrencilere camiye gitme ve namaz kılma alışkanlığı kazandırılması hedefleyen projenin sonunda yapılan değerlendirmeler neticesinde öğrenciler belirlendi.

Aksu Camii İmam Hatibi Hüseyin Kalpak, projeye katılan öğrencileri kutlayarak, "Sabah namazları dahil tüm vakitlere katılan çocuklarımızın hepsi bizim için birincidir. Diğer camilerimizde olduğu gibi Aksu Camisi'nde de bu projemize katılan öğrencilerimizi kutlarım. Edinmiş oldukları alışkanları devam ettirmelerini temenni eder, vatanımıza milletimize ve aile bireylerine hayırlı evlat olmalarını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederim." dedi

Çocukların 15 günün sonunda aldıkları puanlarla kazandıkları hediyeleri veren İl Müftüsü Mehmet Nurlu ise "Buradaki amaç namaz vakitlerini değerlendirmelerini sağlamak, ezberlerini ve dualarını tazelemek, bir arada kaynaşmayı sağlamaktı. Maddi manevi destek olan esnafımıza ve cemaatimize çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun." diye konuştu.