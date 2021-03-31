Camiyi soyan hırsız, her gün karakola gidip imza atacak - Son Dakika

Camiyi soyan hırsız, her gün karakola gidip imza atacak

31.03.2021 10:14

Camiyi soyan hırsız, her gün karakola gidip imza atacak İmamın yakalayıp polise teslim ettiği yardım kutusu hırsızı, denetimli serbestlik esasına göre her gün ikamet ettiği mahalleye en yakın karakola giderek imza atacak Bursa'nın İznik ilçesinde caminin yardım kutusunu çalan hırsız caminin...

Camiyi soyan hırsız, her gün karakola gidip imza atacak

İmamın yakalayıp polise teslim ettiği yardım kutusu hırsızı, denetimli serbestlik esasına göre her gün ikamet ettiği mahalleye en yakın karakola giderek imza atacak

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde caminin yardım kutusunu çalan hırsız caminin imamı tarafından yakalandı. Peşinden koşup yakaladığı hırsızı kolundan tutup Emniyet Müdürlüğü'ne götüren imam, şüpheliyi polis ekiplerine teslim etti. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken sabıkalı hırsız, her gün evinin yanındaki karakola gidip imza atma şartıyla serbest bırakıldı.

Çok sayıda suçtan sabıkalı olduğu ortaya çıkan hırsızın üzerinde çalıntı olduğu düşünülen 18 bin lira para ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, olay sabah 05: 00 sıralarında Atatürk Caddesi üzerindeki Mahmut Çelebi Camisinde yaşandı. Sabah namazına cemaatle birlikte giren 59 yaşındaki N.K. isimli şüpheli şahıs, cemaat namaza durduğu sırada camiye ait yardım kutusunu kurcalamaya başladı. Bir süre yardım kutusunu kurcalayan N.K. içerisinden 170 lira alarak dışarıya çıktı. Durumdan şüphelenen caminin genç imamı Cumali Baktemur (25), namazı bitirdikten sonra şüphelinin peşine düştü. Atatürk Caddesi üzerinde ki bir durakta hırsızı yakalayan imam kolundan tuttuğu hırsızı emniyet müdürlüğüne götürüp polis ekiplerine teslim etti.

Sabıkası kabarık çıktı

Gözaltına alınan hırsızın kardeşinin kimliğini kullandığı ve 20'den fazla sabıkası olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin aynı gün içerisinde Çini satan bir iş yerinden çaldığı değerli Çini vazolar da ele geçirildi. Polis N.K.'nın üzerinde yaptığı aramada çalıntı olduğu düşünülen 18 bin lira paraya da el koydu. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen N.K., her gün evinin yakınındaki karakola gidip imza atmak şartı ile serbest bırakıldı.

Camiyi soyan hırsız, her gün karakola gidip imza atacak
Camiyi soyan hırsız, her gün karakola gidip imza atacak
Camiyi soyan hırsız, her gün karakola gidip imza atacak
Camiyi soyan hırsız, her gün karakola gidip imza atacak
Camiyi soyan hırsız, her gün karakola gidip imza atacak
Camiyi soyan hırsız, her gün karakola gidip imza atacak
Camiyi soyan hırsız, her gün karakola gidip imza atacak

Emniyet Müdürlüğü, İznik, Polis, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Camiyi soyan hırsız, her gün karakola gidip imza atacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

11 yıllık eşinden boşanan Berdan Mardini'nin sözleri yeniden gündem oldu: Eşim ayaklarımı yıkar 11 yıllık eşinden boşanan Berdan Mardini'nin sözleri yeniden gündem oldu: Eşim ayaklarımı yıkar Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı İkinci el araç alım satımına vergi geliyor İkinci el araç alım satımına vergi geliyor 48 yaşındaki belediye başkanı 48 yaşındaki belediye başkanı "Sıram geldi" diyerek başhekimi makamına çağırıp aşı yaptırdı Maltepe Sahil'de uyuşturucu etkisinde olan gençler vatandaşa bıçakla saldırıp genç bir kızın kıyafetlerini parçaladı Maltepe Sahil'de uyuşturucu etkisinde olan gençler vatandaşa bıçakla saldırıp genç bir kızın kıyafetlerini parçaladı 25 saniyede lüks otomobilin 50 bin liralık farlarını çaldılar 25 saniyede lüks otomobilin 50 bin liralık farlarını çaldılar Berdan Mardini ve Fatoş Mardini 11 yıllık evliliğini bitirdi Berdan Mardini ve Fatoş Mardini 11 yıllık evliliğini bitirdi Türkiye'den ABD'ye Türkiye'den ABD'ye "Soykırım" uyarısı: Bu adımı atmanız halinde karşılık vereceğiz
Milli Takımımız'ın yıldız stoperi Merih Demiral'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Milli Takımımız'ın yıldız stoperi Merih Demiral'ın koronavirüs testi pozitif çıktı         
10:55
TikTok'un 'nefessiz kalma challenge'ı 12 yaşındaki çocuğun sonu oldu TikTok'un 'nefessiz kalma challenge'ı 12 yaşındaki çocuğun sonu oldu         
10:40
Son Dakika: HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali istemiyle yapılan başvuru reddedildi Son Dakika: HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali istemiyle yapılan başvuru reddedildi         
10:11
15 milyon abonesi bulunan Enes Batur'un YouTube'a video yüklemesi yasaklandı 15 milyon abonesi bulunan Enes Batur'un YouTube'a video yüklemesi yasaklandı         
10:04
Öfkeli kocanın şeytani planı son anda bozuldu! Kendisinden kaçan eşini bulabilmek için polisi kullanmak istese de başaramadı Öfkeli kocanın şeytani planı son anda bozuldu! Kendisinden kaçan eşini bulabilmek için polisi kullanmak istese de başaramadı         
09:49
Ölümden kaçmaya çalışsa da başaramadı! Ölümden kaçmaya çalışsa da başaramadı! "Düğünümüze neden geldin" cinayeti kamerada         
09:36
ABD'li oyuncu Sharon Stone'dan çok konuşulacak itiraf: Büyükannem kapıyı kilitler büyükbabam bizi istismar ederdi ABD'li oyuncu Sharon Stone'dan çok konuşulacak itiraf: Büyükannem kapıyı kilitler büyükbabam bizi istismar ederdi         
09:18
Vicdansız anne, zorla evlendirmek istediği 15 yaşındaki kızını böyle tehdit etti: Seni dağa götürüp öldürmek lazım Vicdansız anne, zorla evlendirmek istediği 15 yaşındaki kızını böyle tehdit etti: Seni dağa götürüp öldürmek lazım         
08:10
Mert Müldür: Git Hollanda ve Norveç'i yen, sonra Letonya ile 3-3 berabere kal Mert Müldür: Git Hollanda ve Norveç'i yen, sonra Letonya ile 3-3 berabere kal         
00:55
Yine Esra Erol yine hayrete düşüren olay! Bu kez ahlaksız itiraf programa damga vurdu Yine Esra Erol yine hayrete düşüren olay! Bu kez ahlaksız itiraf programa damga vurdu         
00:03
'Yufkacı Muammer'e kaçan iki eltiden biri evine dönme kararı aldı 'Yufkacı Muammer'e kaçan iki eltiden biri evine dönme kararı aldı         
23:04
16 yaşındaki genç kız, 2 yıl boyunca şantajla 13 kişinin cinsel istismarına uğradı 16 yaşındaki genç kız, 2 yıl boyunca şantajla 13 kişinin cinsel istismarına uğradı         
22:37
Filipinler Devlet Başkanı, servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı Filipinler Devlet Başkanı, servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı         
18:44
16 yaşındaki genç kız, 5 katlı binanın çatısından atlayarak yaşamına son verdi 16 yaşındaki genç kız, 5 katlı binanın çatısından atlayarak yaşamına son verdi         
17:15
Son Dakika! Bakan Koca: Teravih namazları yasak olmayacak Son Dakika! Bakan Koca: Teravih namazları yasak olmayacak         
16:35
Yayalara öncelik vermek için düzenlenen kırmızı çizgi etkinliğine katılan kaymakam ezilmekten son anda kurtuldu Yayalara öncelik vermek için düzenlenen kırmızı çizgi etkinliğine katılan kaymakam ezilmekten son anda kurtuldu         
16:14
"Adnan gelmezse soyunacağım" diyerek otelde çırılçıplak kalan kadın, 6 ay hapis cezası aldı         
14:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2021 11:09:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Camiyi soyan hırsız, her gün karakola gidip imza atacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei