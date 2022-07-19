Camiyi yakmaya çalıştı, dışarıda bulunan araçlara zarar verdi - Son Dakika
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Camiyi yakmaya çalıştı, dışarıda bulunan araçlara zarar verdi

19.07.2022 14:47

Camiyi yakmaya çalıştı, dışarıda bulunan araçlara zarar verdiZONGULDAK Zonguldak'ta çeşitli suçlardan sabıkası bulunan 22 yaşındaki Ümit K. gece saatlerinde Acılık Hz.Ali camiine giderek camii ve dışarıda bulunan park halinde ki araçlara zarar verdi.

Camiyi yakmaya çalıştı, dışarıda bulunan araçlara zarar verdi

ZONGULDAK Zonguldak'ta çeşitli suçlardan sabıkası bulunan 22 yaşındaki Ümit K. gece saatlerinde Acılık Hz.Ali camiine giderek camii ve dışarıda bulunan park halinde ki araçlara zarar verdi.

Edinilen bilgiye göre olay önceki gece saat 04: 00'da Acılık Hz.Ali camiinde meydana geldi. İddiaya göre Ümit K.camiyi yakacağım diyerek, içeri girip caminin halısını yakarak çöp kutusuna zarar verdi. Ardından camiden çıkan Ümit K. dışarıda bulunan park halindeki araçlara da zarar verdi. Olayı gören Emlak Müdürlüğü güvenlik görevlileri hemen durumu polis ekiplerin haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Ümit K.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ümit K'ye mala zarar verme suçundan işlem uygulanarak, serbest bırakıldı.

Yaşanan olayla ilgili bilgi veren İl Müftü Yardımcısı Tahir Erçin, Sabah 4, 4 30 arasında bir vatandaş caminin son cemaat mali dediğimiz bu bölgede bulunana plastik çöp kovasını ve camide ilan olarak astığımız ilanları toplayıp çöp kutusunda toplayıp ve ateşe vermek suretiyle cami girişinde bulunan son cemaat mali dediğimiz bu bölgede halıfleks vardı. Halının ateş alması sonucu bu bölgede lokal yangın meydana geldi. Bunun üzerine kaçtı ve dışarıdaki birkaç araca zarar verdiği karşıdaki inşatta çalışan güvenlik arkadaş durumu fark ederek polis ekiplerine haber verdi. Ekipler şahsı yakalayarak gözaltına almış. Çok şükür ki bu olay çok büyümeden önlenmiş oldu" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Camiyi yakmaya çalıştı, dışarıda bulunan araçlara zarar verdi - Son Dakika

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