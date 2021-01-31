Çamkoru Göleti tamamen dondu - Son Dakika

Çamkoru Göleti tamamen dondu

ANKARA - Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde bulunan Çamkoru Tabiat Parkındaki gölet tamamen dondu.

Ankara'nın doğal güzellikleri ile bilinen Çamlıdere ilçesinde bulunan ve muhteşem manzarası ile dikkat çeken Çamkoru Tabiat Parkı, karın yağması ile birlikte bir başka güzelliğe büründü. Soğuk hava nedeniyle tabiat parkında bulunan Çamkoru Göleti de tamamen dondu. Gölün donmuş görüntüsünün havadan görüntüleri ise mest etti.