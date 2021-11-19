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Çamköy'ün HİS Göleti Temizlendi - Son Dakika

Çamköy'ün HİS Göleti Temizlendi

19.11.2021 09:22
Çamköy'ün HİS Göleti Temizlendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmaya yönelik verdiği desteği sürdürüyor.

Bu kapsamda Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerince Gölmarmara ilçesine bağlı Çamköy Mahallesi'nde bulunan Hayvan İçme Suyu (HİS) göletinde başlatılan temizlik ve bakım çalışmaları tamamlandı.

İl genelinde tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığın yaygın olduğu mahallelerde yeni HİS göleti yapımı ve mevcut göletlerin bakım, onarım ve temizlik çalışmalarına da aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Gölmarmara ilçesine bağlı Çamköy Mahallesi'nde bulunan HİS göletinde başlatılan temizlik ve bakım çalışmaları tamamlandı. Çalışma yapılan göletlerden yaklaşık 500 besi hayvanının faydalandığı belirtildi. 2021 yılı içerisinde il genelinde yüzlerce gölette temizlik, bakım, onarım ve yeni yapım çalışması yaptıklarını belirten Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde üreticiye yönelik desteklerin devam edeceğini söyledi.

Çamköy'ün HİS Göleti Temizlendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Spor Federasyonu, Gölmarmara, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Çamköy'ün HİS Göleti Temizlendi - Son Dakika


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