Camla intihara teşebbüs iddiası - Son Dakika
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Camla intihara teşebbüs iddiası

21.06.2022 12:07
Camla intihara teşebbüs iddiası

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde intihara teşebbüs eden şahıs ölümden döndü.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde intihara teşebbüs eden şahıs ölümden döndü.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde İstiklal-Kurtpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık 2 ay önce Muratlı'ya taşınan 42 yaşındaki H.Ö., oğluyla yaptığı telefon görüşmesinin ardından sinirlenerek eline aldığı bıçağı bacağına sapladı. Ardından cama vuran adam, kırılan cam parçasıyla boynunu da keserek intihara teşebbüs etti.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, yaralı adamı ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Şahsın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Emniyet ekipleri ise olayla ilgili adli inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Camla intihara teşebbüs iddiası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Camla intihara teşebbüs iddiası - Son Dakika
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