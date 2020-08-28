Camlarına top atan kardeşleri dövüp bıçakla kovalayan 3 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika

Bursa'da sokakta top oynayan 15 ve 16 yaşındaki 2 kardeşi döven ve daha sonra bıçaklayan 3 kişi, gözaltına alındıktan sonra savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 15 ve 16 yaşındaki 2 kardeş, sokak üzerinde top oynadı. 2 kardeşin oynamasından gürültü yaptıkları gerekçesiyle rahatsız olan R.C., C.C. ve C.C., 2 kardeşle tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından 2 kardeşi dövmeye başlayan 3 kişi, çocuklara bıçakla kovalamaya başladı. Çocukların kaçmasının ardından olay yeri sakinleşirken, o anlar bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

Çocukları korkutmak için yapmışlar

Görüntüler üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntülerdeki R.C., C.C. ve C.C.'yi tespit ederek gözaltına aldı. Şüphelilerin, emniyette verdikleri ifadelerinde; topun cama geldiğini, seslerden rahatsız olduklarını, birkaç defa ikaz edip kızdıklarını ve çocuklar dinlemeyince korkutmak için sokağa indiklerini söyledi. Haklarında kasten yaralamaya teşebbüs ve tehdit suçlarından işlem yapılan 3 kişi, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. - BURSA