Camlarını Kırdıkları Araçlardan Hırsızlık Yapan Şüpheliler Yakalandı

Fatih'te "otodan hırsızlık" ve "mala zarar verme" olaylarını gerçekleştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fatih'te "otodan hırsızlık" ve "mala zarar verme" olaylarını gerçekleştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede 10-24 Ocak arasında meydana gelen 3 otodan hırsızlık ve mala zarar veren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin kullandığı araç plakasında zanlıları tespit etti. Ekipler, 26 Ocak'ta şüpheli M.A'yı Bakırköy'de yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli hırsızlık olaylarını akrabası G.Ş. ile birlikte yaptıklarını anlatınca, 27 Ocak'ta G.Ş'de gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelilerin otomobille geldiği sokakta araçların yanında durdukları,W



Zanlıların aracın camlarını kırıp kapılarını açtıkları, başka bir aracın da kapısını zorlayarak açma anları görülüyor.

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