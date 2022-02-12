Camlarını kırdıkları araçlardan hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, kiralık araçla geldikleri bölgede park halindeki otomobillerin camlarını kırarak hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin çaldıkları kredi kartı ile alışveriş yaptıkları, bazı malzemeleri ise internet üzerinden sattıkları öğrenildi.

Muratpaşa ilçesinde otomobillerin camlarının kırılarak gerçekleştirilen hırsızlık olaylarının ardından polis ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çok sayıda güvenlik görüntü kayıtlarının incelenmesi sonrası, şüphelilerin kiralık araç ile olay yerlerine gittikleri ve otomobillerin camlarını kırdıkları tespit edildi. Eş zamanlı yapılan operasyonda G.D. ve F.A. ile suça sürüklenen çocuk N.D.T. yakalandı. Firari şüpheli A.K'yi ise yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Şüphelilerin aynı yöntemle, Fener Mahallesi, Bayındır Mahallesi, Çağlayan Mahallesi, Memurevleri Mahallesi ve yine Fener Mahallesi'ndeki otomobillerden hırsızlık yaptığı belirlendi.

Şüphelilerin çaldıkları kredi kartları ile alışveriş yaptıkları, araçlardan aldıkları bazı malzemeleri ise internet üzerinden sattıklarını öğrenildi.

Şüphelilerin kaldıkları yerde yapılan aramada; 1 adet araç ruhsatı, 1 adet kontak anahtarı, 1 adet sırt çantası, 2 adet yürüyüş hediği seti,1 adet gözlük,1 adet gözlük kılıfı, 1 adet cüzdan,2 adet parfüm, 1 adet çanta, 2 laptop bilgisayar, şarj aleti, laptop çantası ele geçirildi. Malzemeler sahiplerine teslim edildi. N.D.T. Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilirken, G.D ve F. A. adliyeye sevk edildi. - ANTALYA