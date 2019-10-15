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Son Dakika Güncel Çamlı Maden Şehitliği projesi hayata geçirilecek

Çamlı Maden Şehitliği projesi hayata geçirilecek

1 saat önce

Zonguldak Maden Şehitleri Aileleri Derneği Başkanı Çetin Yiğit, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait Çamlı Maden Ocağı'nda 1942'de meydana gelen grizu faciasında şehit olan 63 maden işçisinin mezarlığında yeni düzenlemeye gidileceğini söyledi.

Çamlı Maden Şehitliği projesi hayata geçirilecek, System.String[]

Zonguldak Maden Şehitleri Aileleri Derneği Başkanı Çetin Yiğit, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait Çamlı Maden Ocağı'nda 1942'de meydana gelen grizu faciasında şehit olan 63 maden işçisinin mezarlığında yeni düzenlemeye gidileceğini söyledi.

Yiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 Aralık 1942'de TTK Armutçuk Müessesesi'ne bağlı Çamlı Maden Ocağı'nda ilk grizu faciasının yaşandığını belirterek, "63 maden işçimizi bu üzücü kazada maden şehidi verdik. TTK tarihinin ilk grizu faciası Çamlı Maden Ocağı'nda yaşanmıştır." dedi.

Şehit 63 maden işçisinin cenazelerinin köylerine götürülemediği için Kandilli beldesindeki Şehitlik Mahallesi'nde defnedildiğini anlatan Yiğit, şunları kaydetti:

"Bu alan Amelebirliği tarafından Çamlı Maden Şehitliği olarak düzenlendi. Çamlı Maden Şehitliği'nin yenilenmesi için yeni bir proje hayata geçireceğiz. Bu doğrultuda Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın ve mahalle muhtarlarımız ile TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil'i makamında ziyaret ederek, projeye ilişkin destek sözü aldık."

Çamlı, Maden, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 03:54 Kaynak: AA
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