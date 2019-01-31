Çamlı, Sözleşmeli Yetiştiricilikte Yeni Bir İş Birliği

Tarım, hayvancılık ve balıkçılık sektörlerinde çok sayıda ilke imza atan, yapılan yeniliklerle ve üreticilere verilen eğitimlerle sektörlerini geliştirmeyi ilke edinen Çamlı Yem Besicilik, yeni iş birlikleri ile yem üretimi ve yetiştiricilikte verimliliği artırmayı ve üreticileriyle iletişimini güçlendirerek sürekli gelişimi hedefliyor.

Çamlı Yem Turgutlu fabrikasında düzenlenen bilinçlendirme çalışmaları kapsamında üreticilere kümes ekipmanlarının dezenfeksiyonu, biyogüvenlik uygulamaları, hastalık risklerini minimuma indirmek, silo ve çevre dezenfeksiyonu, sisleme uygulaması, dezenfeksiyon araçları, kemirgen kontrolü ve yemleme stratejileri konularında eğitimler veriliyor.

Yeni nesil ekolojik dezenfektan (Huwa-san) üretimi yapan ve deneyimleri uzun yıllara dayanan Roam Tech firması, 3 etap olarak planlanan üretici eğitim seminerlerinin ilk etabını Roam Tech Satış Direktörü Hande İskenderoğlu ve Teknik Müdür Ümit İskenderoğlu eğitmenliğinde, "Hindi Kümesleri Hizmet Prosesi" sunumu ile Alaşehir, Uluderbent bölgesi üreticilerinin katılımlarıyla gerçekleştirdi. Yoğun ilgi ve katılım gören eğitim seminerinin ardından Çamlı Yem Besicilik Süt, Kanatlı, Bitki Besleme İş Ünitesi Direktörü Cenk Doğru ve Ar-Ge Müdürü Yavuz Erten'in de katılımlarıyla üreticilere yem fabrikası bölümleri de tanıtıldı.