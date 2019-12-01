Son Dakika Haberleri: Çamlıbel Geçidi'nde sürücülere kar engeli
Son Dakika 3. Sayfa Çamlıbel Geçidi'nde sürücülere kar engeli - Son Dakika

Çamlıbel Geçidi'nde sürücülere kar engeli

6 saat önce

Sivas-Tokat karayolunun Çamlıbel Geçidi'nde etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.

Çamlıbel Geçidi'nde sürücülere kar engeli, System.String[]

Sivas- Tokat karayolunun Çamlıbel Geçidi'nde etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.


Bölgede öğle saatlerinde başlayan yağmur, ilerleyen saatlerde yerini kara bıraktı. 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler uzun kuyruklar oluşturdu. Bazı sürücüler ilerlemekte güçlük çekince araçlarına zincir takmak zorunda kaldı. Özellikle çekici ve kamyonların kayması nedeniyle bazı bölgelerde yolun tek şeridinden ulaşım sağlandı. Karayollarına bağlı karla mücadele ekipleri bölgede kar temizleme çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. - SİVAS

Çamlıbel, Tokat, Sivas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 05:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul ve 9 il için sağanak yağmur, 6 il için de yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı
Uludağ'ın "Oteller Bölgesi"ne yağan mevsimin ilk karı havadan görüntülendi Sivas-Erzincan karayolunda yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var İzmir'de bir çocuk annesi genç kadın eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 00:14:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çamlıbel Geçidi'nde sürücülere kar engeli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]