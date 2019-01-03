Çamlıca Bocuk Gecesi'ne Kar Engeli
1 saat önce
Edirne'nin Keşan ilçesi Çamlıca köyünde gerçekleştirilen Bocuk Gecesi yoğun kar yağışı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Edirne
'nin Keşan ilçesi Çamlıca
köyünde gerçekleştirilen Bocuk Gecesi yoğun kar yağışı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Çamlıca Bocuk Komisyonu tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi: "Meteorolojiden alınan hava tahminleri gereğince; Çamlıca'da ve tüm çevre il ve ilçelerde başlamış olan şiddetli kar yağışı nedeni ile yurtiçi ve yurtdışından uzak noktalardan da geleceklerin durumları dikkate alınarak Bocuk Gecemiz ertelenmiştir. Yeni tarih hava şartlarına göre belirlenip duyurulacaktır." - EDİRNE
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:07 Kaynak: İHA
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