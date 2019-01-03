Son Dakika Haberleri: Çamlıca Bocuk Gecesi'ne Kar Engeli

Çamlıca Bocuk Gecesi'ne Kar Engeli

1 saat önce

Edirne'nin Keşan ilçesi Çamlıca köyünde gerçekleştirilen Bocuk Gecesi yoğun kar yağışı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Çamlıca Bocuk Gecesi'ne Kar Engeli, System.String[]
Edirne'nin Keşan ilçesi Çamlıca köyünde gerçekleştirilen Bocuk Gecesi yoğun kar yağışı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Çamlıca Bocuk Komisyonu tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi: "Meteorolojiden alınan hava tahminleri gereğince; Çamlıca'da ve tüm çevre il ve ilçelerde başlamış olan şiddetli kar yağışı nedeni ile yurtiçi ve yurtdışından uzak noktalardan da geleceklerin durumları dikkate alınarak Bocuk Gecemiz ertelenmiştir. Yeni tarih hava şartlarına göre belirlenip duyurulacaktır." - EDİRNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:07 Kaynak: İHA

Edirne, Çamlıca, Güncel
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