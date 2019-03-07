Çamlıca Cami'de İlk Ezan Okundu
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Yapımına 2013 yılında başlanan Çamlıca Cami'de ilk ezan okundu.
Yapımına 2013 yılında başlanan Çamlıca
Cami'de ilk ezan okundu. İstanbul
'un en yüksek tepesine yapılan ve inşaatı 6 yıl süren camide ilk ezan sabah namazında okundu. AK Parti
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
'ın da katıldığı sabah namazına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 07:13 Kaynak: AA
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