Son Dakika Haberleri: Çamlıca Cami'de İlk Ezan Okundu

Çamlıca Cami'de İlk Ezan Okundu

42 dakika önce

Yapımına 2013 yılında başlanan Çamlıca Cami'de ilk ezan okundu.

Çamlıca Cami'de İlk Ezan Okundu, System.String[]
Yapımına 2013 yılında başlanan Çamlıca Cami'de ilk ezan okundu.

İstanbul'un en yüksek tepesine yapılan ve inşaatı 6 yıl süren camide ilk ezan sabah namazında okundu.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın da katıldığı sabah namazına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 07:13 Kaynak: AA

İstanbul, Çamlıca, Güncel
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