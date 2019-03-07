Çamlıca Cami'de İlk Ezan Okundu (2)
17 dakika önce
Yapımına 2013 yılında başlanan Çamlıca Cami'de ilk ezan okundu.
Yapımına 2013 yılında başlanan Çamlıca
Cami'de ilk ezan okundu. İstanbul
'un en yüksek tepesine yapılan ve inşaatı 6 yıl süren camide ilk ezan sabah namazında okundu. AK Parti
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
'ın da katıldığı sabah namazına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:10 Kaynak: AA
Cumhuriyet Tarihinin En Büyüğü Olan Çamlıca Camii'nde İlk Ezan Okundu
Cezaevinden Çıkıp Ailesinden 5 Kişiyi Katleden Zanlının İlk İfadesi Ortaya Çıktı: Eşime Sahip Çıkmadılar
Son Dakika! Astsubay Ömer Halisdemir'in Şehit Edilmesine İlişkin 18 Sanık Hakkında Verilen Karar Onandı
TSK, İnternet Paylaşımlarımı Engellemek İçin Hazırlık Yapmaya Başladı