Son Dakika Haberleri: Çamlıca Cami'de İlk Ezan Okundu (2)

Çamlıca Cami'de İlk Ezan Okundu (2)

17 dakika önce

Yapımına 2013 yılında başlanan Çamlıca Cami'de ilk ezan okundu.

Yapımına 2013 yılında başlanan Çamlıca Cami'de ilk ezan okundu.

İstanbul'un en yüksek tepesine yapılan ve inşaatı 6 yıl süren camide ilk ezan sabah namazında okundu.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın da katıldığı sabah namazına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:10 Kaynak: AA

İstanbul, Çamlıca, Güncel
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